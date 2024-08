Bellinazzo | Osimhen? vi spiego perchè non ha mercato

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di giovedì 22 agosto 2024) Marco, giornalista de Il Sole 24 Ore analizza la situazione didi Victor. Il bomber del Napoli in stallo. Marcooffre una prospettiva unica sul casoe sulinternazionale. Il noto giornalista, intervistato da Radio Goal su Kiss Kiss Napoli, ha spiegato le dinamiche attuali del calcio. La Premier League, tradizionalmente ilpiù ricco, sta vivendo un momento di cautela: “La crescita dei ricavi in Premier è stata inferiore all’attesa. Negli ultimi anni è cresciuta più la Serie A che la Premier”.ha poi affrontato il tema: “Le squadre che hanno bisogno di un centravanti hanno speso tantissimo negli ultimi anni e si ritrovano con rose enormi, tipo il Chelsea”. Questa situazione, secondo l’esperto, spiega la mancanza di offerte concrete per il nigeriano.