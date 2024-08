Arrestato 35enne a Roma per violenza sessuale e rapina ai danni della compagna

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 22 agosto 2024) Cronaca di, arresto,, Ostiense, Lazio – L’uomo, di origini moldave, ha abusatoe l’hata, chiudendola poi in casa. Fermato dalla polizia, è ora in custodia cautelare. Un uomo di 35 anni, di origini moldave, è statodagli agenti del Distretto di Tor Carbone con l’accusa di, sequestro di persona,e lesioni personali. La vicenda ha avuto luogo la sera del 14 agosto nella zona di Ostiense, quando la polizia è intervenuta a seguito di una segnalazione di aggressione aidi una donna. Gli agenti, giunti sul posto, hanno trovato la donna chiusa in casa dal compagno. Con l’aiuto dei vigili del fuoco, la polizia è riuscita a liberarla attraverso una finestra. La vittima ha raccontato agli agenti di essere stata molestata, motivo per cui è stato subito richiesto l’intervento del 118.