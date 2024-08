Alla Biennale la dissertazione sull’arte è indistinguibile dalla vanvera intersezionale

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di giovedì 22 agosto 2024) Il mio amico architetto Francesco Napolitano, che non si perde unada quand’era studente, mi fa sapere che quest’anno ai Giardini s’incontrano per lo più opere sciatte e modeste, accompagnate, quasi sovrastate, da didascalie pompose. Non che sia inedita, questa sproporzione tra l’insignificanza dell’opera e la prosopopea del discorso secondario sull’opera – già Jean Clair aveva paragonato l’arte contemporaneafisica, che impiega macchinari sempre più imponenti per osservare particelle sempre più infinitesimali – ma stavolta, questa è la novità, lada certache prolifera nel dibattito pubblico.