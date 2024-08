Sembrava una normale puntura poi la necrosi | morsa dal ragno violino le conseguenze

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Social. “una, poi la”:dal, le. Il(Loxosceles rufescens Dufour, 1820) è unappartenente alla famiglia dei Sicaridi. Analogamente alle altre specie del genere Loxosceles, ilè in grado di mordere anche l’uomo, però è unmolto timido e per nulla aggressivo, che predilige la fuga dove possibile; le morsicature sono più probabili nel caso in cui si rifugiasse all’interno di scarpe o vestiti e venisse inavvertitamente schiacciato. In queste ore una ragazza è statada questo tipo diriportando gravi