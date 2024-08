Operato per un’emorragia cerebrale perde un pezzo di cranio

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Una coppia ha intentato causa contro un ospedale di Atlanta che avrebbe perso parte deldi un paziente, rimosso durante un intervento chirurgico al cervello percelebrale, perché “diversi lembi ossei” non erano identificati. Secondo la denuncia presentata nella contea di De Kalb , in Georgia, Fernando e Maria Cluster accusano il personale dell’Emory University Hospital Midtown di negligenza, che ha causato un aumento della degenza ospedaliera e danni sia fisici che emotivi. Un portavoce di Emory Healthcare ha dichiarato in una nota che l’azienda non commenta le controversie legali in corso, ma “si impegna a fornire cure compassionevoli e di alta qualità ai pazienti e a coloro che serviamo nelle nostre comunità“.