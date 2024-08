Mirko e Perla i fan non si danno pace dopo la rottura | cosa è arrivata a fare una follower

Leggi tutta la notizia su tvzap

Personaggi Tv. Latra la i due ex gieffiniVatiero eBrunetti è diventata un vero caso. Durante ele loro avventure televisive, la coppia era riuscita a guadagnare la stima e l'affetto di tantissimi fan che hanno sempre fatto il tifo per la loro storia d'amore. Ora però, tra questi, c'è chi proprio non è riuscito ad accettare la decisione didi prendere strade separate spingendosi forse "troppo in là" nel tentativo di reagire alla delusione.è successo. () si sono lasciati: inizia il caos, non lo si può negare, hanno tenuto altissima la curiosità sulla loro relazione.