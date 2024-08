Jannik Sinner la WADA valuta un possibile ricorso | Esamineremo la documentazione

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Si compone di sempre più pezzi il puzzle relativo al prossimo futuro didopo l’annuncio della positività a un metabolita del Clostebol, con relativa assoluzione per il numero 1 del mondo. Adesso arriva anche quello della, che è una delle due entità con diritto difino al prossimo 6 settembre (l’altra è NADO Italia). E in effetti l’agenzia mondiale antidoping conferma che stando la situazione. Lo ha confermato alla DPA (Deutsche Presse-Agentur, l’agenzia di stampa con sede ad Amburgo presieduta da Peter Kropsch), attraverso un portavoce. Chiaramente, unandrebbe a finire al TAS di Losanna, che è il grado di giudizio definitivo per le vicende di questo genere. Il succo è questo: “Come facciamo sempre,con attenzione tutta le. Ci riserviamo perciò la facoltà di presentare appello“.