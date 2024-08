Italia ultima in Europa per numero di neo diplomati e neo laureati che trovano rapidamente un lavoro

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 21 agosto 2024) L’è all’ultimo posto tra i paesi dell’Unione europea per quota di neoe neoche hanno giù trovato un. Lo rileva Eurostat. Nel 2023, in, i nuoviche lavoravano erano l’83,5%, in crescita dell’ 1,1% rispetto al 2022. Inil dato si ferma invece al 67,5%, oltre 16 punti percentuali in meno. La stima riguarda le persone di età compresa tra i 20 e i 34 anni, che hanno completato gli studi con un diploma di istruzione secondaria superiore o terziaria (laurea e master universitari) negli ultimi 1-3 anni. “Numeri che fanno pensare”: scrive su X il commissario all’Economia Paolo Gentiloni. Numeri che fanno pensare https://t.co/ZQ0ui3vNQ9 — Paolo Gentiloni (@PaoloGentiloni) August 21, 2024 Le percentuali più alte di occupati si registrano in Olanda (93,2%) e in Germania (91,5%). Sopra al 90% anche Austria ed Irlanda.