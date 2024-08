Guida TV Sky Cinema e NOW | Ocean' s Twelve Mercoledi 21 Agosto 2024

Leggi tutta la notizia su digital-news

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Questa sera super i clienti Sky (e in streaming su NOW) offre un'ampia scelta di film. Su SkyUno HD, alle 21:15 sul canale 301, puoi seguire "'s", il sequel di "'s Eleven" diretto da Steven Soderbergh. In questo film, il super cast composto da George Clooney, Brad Pitt, Matt Damon e gli altri membri della squadra deve restituire i soldi rubati nel primo colpo. Per farlo, devono affrontare una serie di complicati furti in Europa, mentre si trovano a dover fronteggiare l'ira di un pericoloso nemico, l'uomo che hanno truffato nel primo film. L'intreccio di colpi ben pianificati e situazioni ad alta tensione arricchisce la trama, con il gruppo che deve affrontare sfide impreviste e problemi di fiducia tra i membri.