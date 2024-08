Era a capo di una gang criminale | arrestato in Slovenia super latitante

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Perugia, 21 agosto 2024 - La latitanza di Salvatore Roberto Perricciolo è finita adistria. L'uomo, 44 anni, di origine calabrese,alla vigilia della sentenza di condanna emessa dalla Corte di Cassazione il 13 febbraio di quest’anno, è stato arresto ieri sera in, dove si era rifugiato. La pena inflitta ammonta a 21 anni di reclusione, con una pena residua da scontare di circa quindici anni. Perricciolo, per la giustizia italiana, era ildi un’associazione per delinquere che smerciava chili di cocaina in territorio marchigiano tra Macerata, Ancona e Fermo. A suo carico qualche settimana fa è scattata la confisca di beni per circa 120 mila euro. Da anni residente nella provincia di Fermo, Perricciolo è stato condannato dalla Corte d’Appello di Perugia nell’ottobre 2022, con la sentenza che è stata confermata in Cassazione ed è quindi diventata definitiva.