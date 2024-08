The Acolyte | cancellata la serie Star Wars sull’origine dei Sith

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di martedì 20 agosto 2024) The, lasull’origine dei Sith, non avrà una seconda stagione. Nonostante il finale alludesse a molteplici sviluppi che sarebbero stati affrontati nelle stagioni a venire, la Lucasfilm ha deciso di cancellare la, secondo quanto riferito da Deadline. Lasi è conclusa più di un mese fa ed è stata accolta negativamente dai fan che sono rimasti molto delusi dallo svolgimento della trama. Per la critica, invece, ha avuto un discreto riscontro positivo, con una valutazione media del 78% su Rotten Tomatoes. Theè stato lanciata il 4 giugno con due episodi, che già facevano intuire che mancasse il fascino e la classica epica che caratterizza il franchise. I primi episodi hanno generato 4,8 milioni di visualizzazioni nel loro primo giorno su Disney +, classificandosi come la più grande première sulla piattaforma quest’anno.