Principio di incendio su traghetto a bordo 300 passeggeri | evacuati

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 20 agosto 2024) Paura a Piombino, I vigili del fuoco del comando di Livorno e di Grosseto stanno intervenendo per unscaturito nella sala macchine di unche era in partenza per l’isola d’Elba. Racconta la Nazione come: “Dall’imbarcazione, in servizio sulla tratta Piombino-Portoferraio, è stato notato il fumo uscire dalla fiancata della nave che fa abitualmente la spola fra la costa e l’Isola d’Elba”. >> “Positivo all’antidoping”. Jannik Sinner, prima la paura poi la notizia che cambia tutto (e il sospiro di sollievo) “Ild’ha interessato la sala macchine. I circa trecento trae personale della compagnia di navigazione sono stati. Sul posto i vigili del fuoco con tre squadre, tre autoscale, due carri aria, personale dei nuclei sommozzatori di Livorno e Grosseto e con l’elicottero Drago del reparto volo vigili del fuoco di Cecina.