Vergarolla siamo noi e l’incapacità acquisita di difenderci

Leggi tutta la notizia su ilprimatonazionale

(Di lunedì 19 agosto 2024) Roma, 19 ago – Due parole sulla strage divanno sempre spese. Il fattaccio avvenne “ieri”, o meglio il 18 agosto 1946, a guerra non finita, ma strafinita. Oggi è il 19, ma cambia poco. Il peso umano di quella vergogna è talmente immane da non permetterci di sottilizzare per un giorno di ritardo.è come le marocchinate, come le foibe, e d’altronde l’area in cui avvenne è drammaticamente la stessa. In un certo senso, c’è anche una somiglianza con Ustica. Mine, bombe, che produssero sangue italiano a fiumi, nella totale indifferenza generale., una strage “senza colpevoli” I colpevoli, per carità, sono in realtà desumibilissimi, anche se non ne abbiamo la certezza: la polizia segreta del maresciallo Tito è la prima indiziata. Una stima di morti che intercorre tra i 65 e il superamento del centinaio che la rende una strage a tutti gli effetti dimenticata.