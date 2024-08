Tennis | Tiafoe batte Rune a Cincinnati in finale contro Sinner

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 19 agosto 2024) L'americano Francesha battuto il danese Holger4-6, 6-1, 7-6 (7-4) nella semidel Masters 1000 ae ha raggiunto inl'italiano Jannik, che all'inizio della giornata aveva battuto il tedesco Alexander Zverev., che ha recuperato dal 2-5 nel terzo set e ha salvato due match point, è riuscito a ribaltare la situazione e oggi giocherà la sua primadel Masters 1000,, numero 1 del mondo, che è il primo italiano qualificarsi per ladi. Al termine di una partita intensa, e nonostante avesse battuto Zverev solo una volta in cinque partite, nel 2020 al Roland-Garros,è riuscito a farcela questa volta salvando soprattutto due set point al tie-break il primo set. "È stata una partita difficile, una partita molto emozionante", ha detto l'italiano. "C'era molta tensione per tutti noi.