Sbagliamo tutti a caricare lo smartphone fino a questa percentuale | si deteriora velocemente

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di lunedì 19 agosto 2024)loin modo corretto è essenziale per evitarne il danneggiamento a lungo termine e quindi l’usura anticipata. Il ciclo di vita del cellulari sembra essersi notevolmente ridotto, ma è questione di batterie non all’altezza o di altri fattori? C’è da considerare infatti l’uso che si fa oggi del telefoni e quindi il tempo speso ma anche la tipologia di attività. Inutile dunque paragonare quella che poteva essere la portata di unodi 15 anni fa con quella odierna, è chiaro che gli scopi, le funzioni, le dinamiche sono totalmente differenti. Errore nello: cosa fare subito (cityrumors.it)Detto questo però bisogna anche determinare di fatto come, piccoli errori quotidiani, non fanno che logorare anticipatamente eil prodotto, andando a inficiare pesantemente il suo funzionamento.