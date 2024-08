Rissa nel Cremasco 37enne residente nella Bassa in gravi condizioni

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 19 agosto 2024) Casaletto di Sopra (Cremona). Unbergamasco è indopo una maxiavvenuta ieri sera (domenica 18 agosto) nel. L’uomo,in un Comune dellaorientale, si trova in prognosi riservata. Laa Casaletto di Sopra, in provincia di Cremona, non lontano dalla piazzola ecologica del paese: una trentina di persone, forse per un regolamento di conti, si sono violentemente scontrate. I carabinieri sono stati allertati dai residenti che hanno sentito le grida: sul posto un’ambulanza del 118 e l’elisoccorso decollato da Como. Foto d'archivio Ilbergamasco è stato ritrovato ferito in un campo ed elitrasportato all’ospedale di Cremona dove è stato ricoverato in codice rosso: non sarebbe in pericolo di vita. Altre due persone sono rimaste ferite con lievi contusioni.