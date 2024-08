Non solo bello Dava il meglio nei ruoli ombrosi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 19 agosto 2024) Martinicome un dio greco. Quest’espressione popolare, spesso abusata, è la perfetta epitome per la figura di Alain Delon. L’attore francese che ancora una decina d’anni fa offriva il volto per reclamizzare un celebre profumo incarnava alla perfezione quel genere d’avvenenza: un’armonia insondabile. Per Delon è giusto porsi la domanda: la bellezza, nella sua versione più pura, sottrae o aggiunge qualcosa all’arte dell’attore? Il quesito è ozioso ma sarà un caso se tra le oltre duecento interpretazioni Delon è sempre più convincente laddove l’tà, l’arcano o il velo del mistero hanno prevalso? Splendido Mr.