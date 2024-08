Francesca Chillemi e Stefano Rosso si sono lasciati | ora lei sta con Eugenio Grimaldi FOTO

Leggi tutta la notizia su donnapop

(Di lunedì 19 agosto 2024) Da tempo si parlava della crisi amorosa die ora è arrivata la conferma: i due si. Lei oggi sta con, ricchissimo armatore dell’omonima famiglia! A insinuare le prime voci di crisi fra l’ex Miss Italia e l’imprenditore ci avevano pensato i pettegolezzi su un presunto flirt con Can Yaman, conosciuto dasul set di Viola come il mare. Nonostante i due attori abbiano sempre smentito qualsiasi tipo di coinvolgimento sentimentale, le loro giustificazioni non hanno mai convinto fino in fondo Quel che è certo, comunque, è che sebbenepossa aver nutrito un po’ di gelosia nei confronti dell’attore turco, fra quest’ultimo enon c’è mai stato nulla, se non una bellissima amicizia. I motivi che hanno portato alla rottura con l’ex marito, quindi,da imputare ad altro.