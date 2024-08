Cresce il turismo sotto la Rocca Tanti stranieri e strutture piene | In arrivo ci sono altri investimenti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 19 agosto 2024) Tante presenze. Un’estate che per ora ha riservato soddisfazioni a San Miniato. "Con la fine di settembre tireremo le somme – dice il sindaco Simone Giglioli –. Ma quest’anno c’è stata una ulteriore crescita dela sul territorio. Da quanto risulta all’amministrazione lericettive stanno registrando il tutto esaurito. E credo che anche il settore della ristorazione stia andando molto bene. Ovviamente approfondiremo tutto con i dati alla mano".quasi un migliaio i turisti che San Miniato può accogliere in una sola notte. Per l’esattezza: 990 posti letto divisi fra agriturismi, bed & breakfast, case vacanze e alberghi. Un numero che inizia ad essere importante. "E che sta continuando are – spiega il sindaco -.in corso anche in questi mesidi privati per destinare immobili al settore turistico.