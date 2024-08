Ucraina-Russia tregua possibile prima di attacco a Kursk | colloqui saltati

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di domenica 18 agosto 2024) (Adnkronos) –pronte a discutere unadell'di Kiev a. Volodymyr Zelensky e Vladimir Putin erano pronti a inviare questo mese delegazioni a Doha, in Qatar, per negoziare un accordo per unanei raid contro infrastrutture dell'energia. L'di Kiev in, con l'incursione nella regione di, ha L'articolodiproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.