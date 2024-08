Morti sul lavoro da Satnam Singh al 18enne schiacciato da un mezzo agricolo | già quasi cinquecento le vittime da inizio anno

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 18 agosto 2024) La morte di Dalvir, bracciante indiano ucciso da un malore in un’azienda agricola di Latina, è l’ultimo episodio di una strage che nei primi sei mesi del 2024 ha già causato 469(il 4,2% in più rispetto allo stesso periodo del 2023). L’incidenza ogni centomila occupati è salita, tra 2023 e 2024, da 1,91 a 1,96. Nell’aumento sono stati determinanti gli incidenti plurimi: cinque le denunce per un totale di 21 decessi. Dalla strage nel cantiere Esselunga a Firenze a quella di Casteldaccia passando per l’esplosione nella centrale Enel di Suviana. A pesare è soprattutto il settore industria e servizi, che passa da 388 a 399 denunce mortali. Di seguito una rassegna, non esaustiva, dei casi degli ultimi mesi. 4 giugno, Capranica (Viterbo) – Un operaio di quarant’anni muoreda un escavatore.