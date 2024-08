Marta Ciccolari Micaldi | La letteratura americana è pop bisogna educare i giovani a sviluppare il senso critico

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di domenica 18 agosto 2024), giornalista e guida letteraria specializzata in American Studies, ha ideato il progetto divulgativo che porta il suo nome d’arte, La McMusa, attraverso il quale organizza corsi diin Europa e viaggi letterari negli Stati Uniti. Il suo romanzo d’esordio, “Sparire Qui: un viaggio nel cuore degli Stati Uniti attraverso incontri, pagine die sogni americani”, è stato presentato alla Fiera dei Librai di Bergamo lo scorso 28 aprile. Il contenuto del testo assomiglia ad un mosaico: tante piccole tessere vengono unite e ci regalano un quadro dei luoghi che l’autrice ha visitato. La storia, i racconti e le narrazioni che ha conosciuto in una vecchia aula di Università diventano una bussola, una mappa per esplorare un mondo lontano, una cultura diversa, una società nuova.