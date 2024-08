Disastro sulle coste italiane scoppia incendio sullo yatch | a bordo 11 persone sei bambini Sul posto Guardia Costiera e Finanza

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di domenica 18 agosto 2024) Grave incidente in mare: in fiamme un grande yacht nelle acque. Sull’imbarcazione presenti undici, tra cui sei. L’allarme è scattato nel pomeriggio del 17 agosto, quando i bagnanti dalla spiaggia hanno visto sollevarsi una gigantesca colonna di fumo in mare. Immediatamente sono partite numerose chiamate di soccorso. Momenti di paura al largo di Ostia. La località balneare laziale, in questi giorni, è piena di turisti e villeggianti. Molti anche i romani che si spostano dalla capitale alla costa per una giornata di relax. Ieri, intorno alle 15, a Ostia si è scatenato il caos a causa di unche ha distrutto un’imbarcazione: si trattava di uno yacht lungo 13 metri, che si trovava a quattro miglia dalla famosa spiaggia di Capocotta.