Bassa Romagna | crollo termico e acquazzoni

18 agosto 2024 - delle temperature in particolare nel territorio della e lungo il litorale, nonché intensi nella parte settentrionale della provincia di Ravenna. Sono i primi effetti dell'annunciato transito di una depressione proveniente dalla Francia."Riguardo le precipitazioni – osserva il tecnico meteorologo Roberto Ghiselli –, ad ovest di Conselice nei pressi di Chiesanuova, in poco meno di un'ora sono caduti 49 millimetri di pioggia. Seguono Conselice con 38,3 mm, San Bernardino di Lugo con 27 mm, San Lorenzo con 21.6 mm, Voltana 17 mm, Lavezzola con 16 mm e Alfonsine con 12.3 mm. In queste località la colonnina di mercurio è scesa fino a 21 gradi, una decina in meno rispetto ai valori registrati poco dopo le 13.