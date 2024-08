Tre successi a squadre per le spadiste e i team del fioretto Coppa del mondo a tinte azzurre

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 17 agosto 2024) Alle olimpiadi non sono arrivate tutte le medaglie sperate, in qualche caso anche per errori arbitrali. Ma la salute della scherma italiana è testimoniata dal risultato ufficializzato ieri, con tre vittorie indelnelle gare a. Il tutto mentre Tommaso Marini, volto di punta della squadra di scherma, segue le tracce di altre due allieve storiche della scuola di Jesi e annuncia la partecipazione, come in passato per Vezzali e Di Francisca, a Ballando con le stelle che inizierà su Rai 1 dal prossimo 28 settembre (ci saranno anche Sonia Bruganelli, Nina Zilli, Francesco Paolantoni, Federica Nargi, Massimiliano Ossini, Federica Pellegrini, Alan Friedman, Bianca Guaccero, Luca Barbareschi, Furkan Palali e i Cugini di Campagna). Tornando alle cose di pedana, l’Italia ha vinto ladelcon tre