F1 | Max Verstappen McLaren fa paura adesso?

(Di sabato 17 agosto 2024) Le ultime uscite ufficiali in Formula 1 non hanno regalato troppe soddisfazioni a chi era abituato, invece, al dominio incontrastato della scena. La Red Bull è in difficoltà e Maxè stato trascinato impetuosamente in questo piccolo, ma reale, disagio. Da questo lieve vuoto di potere è uscita fuori lache si è avvicinata nella corsa ai titoli agli austriaci. Nulla di preoccupante, per: la compagine papaya ha pagato inesperienza in tutti i settori, con team e piloti (Lando Norris soprattutto) che non sono di certo abituati a lottare con la pressione di vincere per i titoli. Il campione del mondo in carica, comunque, ci ha tenuto a richiamare tutto il box sull’attenti parlando di un duro lavoro da compiere per confermare gli allori iridati.