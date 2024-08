Un altro sabotaggio in Germania? Violato l’acquedotto di Mechernich | allerta acqua contaminata per 10mila persone

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 16 agosto 2024) Berlino, 16 agosto 2024 – Non è rientrata l’indopo il sospettodella base Nato di Colonia Wahn. Ora si teme una nuova contaminazione di, a pochi chilometri dalla struttura militare. Il 14 agosto la caserma di Colonia Wahn è stata isolata per ore per il tentativo di intrusione da parte di uno sconosciuto, che è stato avvistato vicino a una recinzione, dove poi è stata individuata una falla. Diversi casi di gastroenterite hanno fatto ipotizzare l’avvelenamento dell’, ipotesi corroborata da non meglio precisate “anomalie” nell’impianto di fornitura idrica. Il timore è che si sia trattato di un atto diper il ruolo della Nato e dellain appoggio all'Ucraina nella guerra contro la Russia.