Mpox | quali sono i sintomi cosa rischia chi viene contagiato perché i casi sono in aumento E perché non va chiamato vaiolo delle scimmie

(Di venerdì 16 agosto 2024) Lo scorso 14 agosto l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha dichiarato lo stato di emergenza sanitaria internazionale (Pheic) per la diffusione del virus. «Il rilevamento e la rapida diffusione di un nuovo ceppo dinella parte orientale della Repubblica Democratica del Congo, il suo rilevamento nei Paesi vicini che non avevano precedentemente segnalato la malattia, e il rischio di un’ulteriore diffusione in Africa e oltre,molto preoccupanti», ha dichiarato in quell’ocone Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell’Oms. Ma cos’è di preciso? Echi? Cos’èè una malattia causata dal monkeypox virus, appartenente alla famiglia Poxviridae, la stessa del