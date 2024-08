Mezzetti | Rifiuti a Modena si cambia entro Natale Subito via alle manutenzioni sei zone osservate speciali

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 15 agosto 2024), 15 agosto 2024 – «Non faccio annunci prima di esserne certo, a differenza di altri». No, Massimo, per dirla sportivamente con Velasco, è per il ’qui e ora’. Basta il presente per tenerlo impegnato su più fronti, daialla sicurezza. Sindaco, partiamo da un bilancio dei primi 60 giorni. Di cosa va più orgoglioso? «Prima di tutto della squadra di Giunta: una squadra composta con l’equilibrio dell’esperienza e dell’innovazione, competente e autorevole. Questo ci ha permesso di partire di slancio e senza dover fare un periodo lungo di rodaggio. Abbiamoaffrontato alcuni dei dossier più delicati: revisione del metodo di raccolta dei, reperire le risorse per un massiccio intervento di manutenzione della città, sicurezza. Da settembre saremo già in grado di dare risposte concrete».