Cosa fa il padre della sposa il giorno del matrimonio

(Di giovedì 15 agosto 2024) Ilè undi estrema importanza non solo per gli sposi, ma anche per i loro genitori. I fiori d’arancio possono quindi diventare un’occasione speciale per celebrare anche il legame dei futuri coniugi con le rispettive famiglie, e in particolarecon il suo papà. Ilè chiamato infatti a ricoprire un ruolo centrale nel corsocerimonia, e a lui spettano anche alcuni piccoli compiti prima e durante le nozze. Proprio come testimoni, damigelle e mamma dello sposo, anche per lui la tradizione ha previsto degli incarichi ben precisi. Mafa esattamente ilildel? Scopritelo in questa guida. I doveri delprima delSebbene il rapporto tra genitori e figlie possa essere diverso in ogni famiglia, ci sono delle costanti che si ripresentano in tutti i matrimoni.