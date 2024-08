Nicola e l’eredità di Ranieri Cagliari obiettivo salvezza

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Abituato a salvarsi in condizioni estreme, spesso con poco tempo a disposizione e mezzi neppure troppo adeguati, Davidesi è costruito una reputazione come uomo dei miracoli della bassa classifica e, in questo senso, probabilmente ilnon avrebbe potuto compiere scelta migliore che affidare a lui la panchina del dopo, colui che aveva riportato il club in A nel 2023 e poi l’aveva salvato la scorsa stagione, ottenendo l’aritmetica certezza della permanenza in categoria con una giornata di anticipo.