Musk intervista Trump su X Risultato | venti bufale problemi tecnici e conti che non tornano

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Da oltre tre settimane, cioè da quando Joe Biden si è ritirato dalla corsa alla Casa Bianca e Kamala Harris è diventata la candidata democratica, iper Donaldnon: è sotto nei sondaggi, su scala nazionale, negli Stati in bilico, fra i giovani – e questo è normale: i suoi fan sono maschi bianchi maturi e scarsamente istruiti – persino sul fronte dell’economia – e questo non era mai successo; ed è sotto anche nella raccolta dei fondi. Chi gli sta intorno lo descrive costantemente di pessimo umore: gli vanno di traverso le grandi folle ai comizi della sua rivale, lui che si era ormai assuefatto ai comizi per pochi intimi del buon Joe.