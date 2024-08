Marlene Kuntz e Vasco Brondi a Melpignano Miro Durante a Corigliano D’Otranto Lauryn e Tropical Party al Cotriero Stasera

Leggi tutta la notizia su noinotizie

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Di seguito il comunicato: Mercoledì 14 agosto (ore 21:15 ingresso 25 euro + dp) nell’Arena del Palazzo Marchesale in Piazza Antonio Avantaggiato con il doppio concerto diprosegue la seconda edizione di A– Meridiano Salento. La manifestazione ideata da Razmataz Live, in collaborazione con numerose realtà salentine e alla fondamentale sinergia con il Comune di, ospita con un appuntamento da non perdere per gli appassionati del rock d’autore italiano. La serata si aprirà con il live di: a tre anni da “Paesaggio dopo la battaglia”, il primo album pubblicato a suo nome dopo la conclusione del progetto Le luci della centrale elettrica, “Un segno di vita” segna il ritorno del cantautore. Dieci tracce che si susseguono in un incessante racconto pieno di fuochi.