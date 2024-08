Dall’oro del volley all’argento di Arianna Il podio delle donne

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Una medaglia d’oro (per quattro, le pallavoliste di casa a Monza). Una d’argento, per la veteranaErrigo (in foto) nella scherma. E un bronzo (per cinque, le Farfalle della ritmica di base a Desio). Tra competizioni a squadre e individuali, è questo il bottino che gli atleti brianzoli - di nascita, residenza, o club - hanno portato a casa, di rientro dalle Olimpiadi parigine. Un pacchetto completo, si potrebbe dire, di podi, gioia e sorrisi. Ai quali aggiungere un pizzico di amarezza, ma anche tanto orgoglio e adrenalina, per chi invece non ha ottenuto un “pezzettino“ di Torre Eiffel, ma è stato comunque protagonista di una esperienza indimenticabile.