Con De Ligt e Mazraoui sono cinque gli ex Ajax allo United Lo sfottò degli olandesi | Manchester è rossa

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Sembra che l’abbia preso in giro ildopo che Erik ten Hag ha riabbracciato De, due giocatori che il tecnico aveva già allenato nel club olandese. Lo nota il Telegraph che ricorda tutti gli exche da quanto c’è Ten Hagarrivati a: “Loha completato l’acquisto di Matthijs dee Noussairdal Bayern Monaco. I due in precedenza avevano lavorato con Ten Hag alla Johan Cruyff Arena, dove avevano contribuito a raggiungere la semifinale di Champions League nel 2019. Ten Hag ha ingaggiato anche Antony, Andre Onana e Lisandro Martinez dopo aver lavorato con loro all’, mentre Christian Eriksen ha giocato per il club di Amsterdam all’inizio della sua carriera“. Lo: “” “”, ha scritto l’sul suo account ufficiale con X, accompagnato da un’emoji ammiccante.