La protesta dei tifosi Cori e fumogeni sotto il Comune | Pisa esige chiarezza

(Di martedì 13 agosto 2024), 13 agosto 2024 – Icontinuano a far sentire la propria voce con unadavanti a Palazzo Gambacorti. "". E’ questo in testo sul manifesto apparso nella mattinata di ieri davanti a Logge dei Banchi, tra la sede deldie il Ponte di Mezzo. Laorganizzata daiha visto anche i supporter nerazzurri cantaredavanti al, lamentando la pocarelativa alla costruzione del centro sportivo e ai lavori dello stadio. Ierano già intervenuti sull’argomento, nel corso dell’amichevole del 2 agosto contro l’Inter. In quell’occasione erano comparsi altri due striscioni. In curva: "Politici, tecnici e istituzioni: O iniziano i lavori osi ribella". E ancora, dalla gradinata: "Non ostacolate chi ha voglia di investire".