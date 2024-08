EA Sports FC 25 presenta i nuovi eroi

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di martedì 13 agosto 2024) EAFC dà il benvenuto a 13che fanno il loro debutto in EAFC 25, ognuno con la possibilità di crescere con il proprio club di Football Ultimate Team, proprio come hanno fatto durante le loro rispettive carriere. Per la prima volta in assoluto, tutti i giocatori che preordineranno EAFC 25 Ultimate Edition entro il 20 agosto riceveranno un oggetto “Origin Hero” disponibile sin dall’inizio dell’accesso anticipato, che diventerà automaticamente un oggetto “Prime Hero” il 28 novembre. “Ci sono moltiin questo bellissimo gioco che amiamo in tutto il mondo, e il fatto che io sia uno degli FC Heroes di quest’anno per me è davvero speciale“, ha detto Tim Howard. “Sono entusiasta di giocare in porta in FC 25“.