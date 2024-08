Ultime Notizie Roma del 12-08-2024 ore 19 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 12 agosto 2024)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno nuovamente chieste Reno apertura di giornale non ti smorfia la tensione in Medio Oriente in attesa dell’attacco rappresaglia dell’Iran ad Israele gli Stati Uniti hanno inviato un sottomarino nucleare e accelerato l’arrivo di una seconda d’attacco nella regione confermato il pentagono in una dichiarazione il segretario della Difesa Lloyd Austin ha spiegato che la decisione è stata una risposta ai timori di un conflitto regionale più ampio dimostra la determinazione degli Stati Uniti ed Israele Washington ha detto sti ne prenderà ogni misura possibile per difendere il loro alleato torniamo in Europa brucia la Grecia un vasto incendio boschivo sta devastando la zona nord di Atene con le fiamme che si stanno avvicinando alla settentrionale della città Sono ritornato i ...