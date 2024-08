Temperature troppo alte | rischio estinzione per la viticoltura nelle aree costiere L' allarme di Legambiente

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di lunedì 12 agosto 2024) Ail 90% dellee pianeggianti che producono vino. A lanciare l’(non il primo) è, dalla sua FestAmbiente (7-11 agosto a Ripescia, Grosseto), che riapre così il tavolo della discussione su clima e agricoltura, a partire dai dati di Nature Reviews Earth & Environment. Nel 2023 produzione agricola a -4% Non usa giri di parole l’associazione che da 40 anni si batte per l’ambientalismo scientifico: qualora leglobali dovessero aumentare di oltre 2 gradi entro la fine del secolo, le conseguenze sarebbero disastrose. I primi effetti sono già sotto gli occhi di tutti: in Italia, secondo i dati Istat, nel 2023, si è già registrato un calo della produzione del 3,9%. Ed è il vino il settore che ha pagato il conto più salato in termini di volumi (-17,4%), seguito da frutta (-11,2%) e olio d’oliva (-3%).