Taxi abusivi o senza Pos giro di vite a Napoli Rapporto della Gdf | Da giugno a oggi contestate 49 violazioni

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 12 agosto 2024) “I finanzieri del Comando ProvincialeGuardia di Finanza dihanno intensificato le attività di controllo del territorio anche alla luce si egge in una notaGdf – delle indicazioni fornite dal prefetto diMichele di Bari, in seno al Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, volte a contrastare il fenomeno deinelle zone a più alta vocazione turistica”. “In particolare – comunica la Gdf di-, da, all’esito di mirati interventi da parte del I e II Gruppo, sono state46 sanzioni amministrative nei confronti di tassisti per mancata esposizione del tariffario, mancanza del POS, allontanamento del conducente dal veicolo, orario di servizio eccedente i limiti previsti, tutte fattispecie sanzionate dal CodiceStrada.