Love bombing cos’è? Qual è il significato di questo termine e quali sono i sintomi da non sottovalutare?

Leggi tutta la notizia su donnapop

(Di lunedì 12 agosto 2024)il? In questi anni si è spesso parlato di questa pratica, che – come il ghosting – è una tecnica di manipolazione. In cosa consiste? Chi praticafa in modo che, soprattutto nella fase iniziale del rapporto, ci sia uno smisurato attaccamento, nonché profusione di attenzioni e apprezzamenti di vario genere., ovviamente, fa sì che la persona interessata si senta accettata, valorizzata e speciale. Niente di brutto, si potrebbe pensare. E invece no: la particolarità delè proprio quella di far sentire una persona speciale solamente per ricevere il suo attaccamento, salvo poi ritrattare tutto in un secondo momento. Solitamente, chi pratica questa tecnica di manipolazione, improvvisamente viene meno ai suoi impegni sentimentali, svilendo l’altro.