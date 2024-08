La Iena Pelazza bandito dal Marocco | mi negano l’ingresso sono su una black list e devo chiedere scusa al Re video

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di lunedì 12 agosto 2024) Niente vacanze inper l’inviato delle Iene Luigi. Il reporter tv arrivato alla frontiera in camper con la famiglia, non può mettere piede nel Paese a meno che non chiedaal Re: tutta colpa di una sua passata inchiesta sulla prostituzione minorile a Marrakech che, pur essendo datata 2016, ile autorità nordafricane non hanno né archiviato né dimenticato, anzi E così, come lo stesso giornaa ha denunciato in unsui social e poi dalle colonne di Repubblica, il giornaa è bloccato da alcuni giorni al confine tra Spagna e, nella speranza di risolvere il gap diplomatico e ricongiungersi con moglie e figli che intantopotuti entrare nel Paese. Ilnegaall’inviato delle “Iene” LuigiAl momento però le bocceferme al fatidico ingresso rifiutato inall’inviato delle Iene Luigi