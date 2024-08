Gianfranco Miccichè lascia Forza Italia e va con Lombardo | Partito succube degli alleati Berlusconi non l’avrebbe mai permesso

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 12 agosto 2024)per abbracciare il Movimento per l’autonomia di Raffaele. È l’ultima mossa della vita politica diMicciché, il fautore del famoso 61 a 0 in Sicilia, vicerè di Silvionell’Isola, ex segretario regionale, ex presidente dell’Assemblea siciliana. Lui che di quelfu uno dei fondatori, pupillo dell’ex presidente del consiglio,attaccando il governo: “Oggi, all’interno della coalizione di centrodestra, non si può più neppure parlare di diritti civili – dice parlando con Repubblica -. Quella di Meloni è una destra che sta rimuovendo i valori del congresso di Fiuggi. Sta facendo repressione. È ovvio che la maggior parteesponenti diche hanno una concezione riformista e liberale della vita stia male”. Secondo l’ex sottosegretario “non avrebbe maiquello che sta accadendo.