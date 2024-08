Parigi 2024 Sebastian Coe pronto alla presidenza del Cio | Ci sto pensando seriamente serve innovazione

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 11 agosto 2024)Coe sta valutandol’ipotesi di candidarsidel CIO, il comitato olimpico internazionale. Ad annunciarlo in conferenza stampa è lo stesso attuale presidente di World Athletics e due volte campione olimpico nei 1500 metri. Le sue parole arrivano poche ore dopo la conferma di Thomas Bach, che ha affermato di non voler cambiare le regole e quindi di non puntare a un terzo mandatoguida del movimento olimpico. L’attuale presidente è infatti in carica dal 2013, mentre il terzo e ultimo mandato di Coeguida della federazione internazionale di atletica leggera scadrà nel 2027.