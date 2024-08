Ora è ufficiale | l’Italia è il Paese con più medaglie di legno alle Olimpiadi 2024 Ecco tutti i quarti posti degli azzurri a Parigi

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di domenica 11 agosto 2024) Il sorriso quando si supera il traguardo, o finisce la gara, nonostante il podio sia sfumato per una manciata di punti o di secondi, e che significa medaglia di. Non è difficile da capire, nonostante a questediqualche polemica ci sia stata in merito, soprattutto per le parole di Elisa Di Francisca contro la 19enne Benedetta Pilato. Quarta nei 100 rana, eppure in lacrime a fine gara, felice per la propria prestazione: eppure dallo studio si ironizzava per la sua reazione, si metteva in dubbio la sua felicità. Perché aveva perso. Non si corre, né si nuota, né si combatte, né si tirano stoccate, né si compete solo per finire sul podio. Ma anche per mettersi alla prova, superare i propri record personali, rappresentare la propria Nazione. E dovrebbe essere ancora più semplice capirlo quando la competizione a cui si partecipa sono i Giochi.