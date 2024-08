Olimpiadi l’aggiornamento di Tamberi | non sto ancora bene ho avuto un’altra colica renale

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di domenica 11 agosto 2024) Continua a parlare Gianmarcodopo la delusione della finale alledi Parigi 2024. La gara dell’azzurro è stata nettamente condizionata dai problemi fisici. “Sono cose che possono capitare se si soffre di questo tipo di disturbi, io penso di aver dimostrato il mio attaccamento ai nostri colori e la voglia di provarci fino all’ultimo. Lo dovevo a me, per tutto quello che avevo fatto in questi anni, e lo dovevo a coloro che mi hanno scelto come capitano della nazionale e portabandiera dell’Italia, ai miei colleghi e a tutte le persone che mi sostengono e mi hanno sostenuto. Sono contento di averci provato, è ovvio che speravo in un epilogo differente ma non era possibile ieri. C’è sempre Los Angeles? Anche l’Australia”. Lo ha detto Gimboarrivato a Casa Italia.