Le ombre spinte creatrici del teatro Cattivi in anteprima nazionale

(Di domenica 11 agosto 2024) È il “daimon“, la forza oscura definita da James Hillman, che spinge l’artista a creare e recitare, per un ultima volta. Ed è un viaggio in questo percorso artistico, e di vita, a partire proprio dagli archetipi oscuri, malvagi, che Gennaro Duccilli ha scritto ““, lo spettacolo che, con Eleonora Mancini e Giordano Luci, porterà in scena, in, martedì sera sul palco del Giardino Barsanti del Festival La Versiliana. Gennaro, com’è nato questo spettacolo? "Da “Il codice dell’anima“ di Hillman, dal “daimon“ che va a stuzzicare l’attore sul finire della vita e gli provoca incubi, che trascinano anche il pubblico in un vortice di sensazioni.