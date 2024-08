Calendario pentathlon oggi orari Olimpiadi 2024 | programma 11 agosto tv streaming italiani in gara

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 11 agosto 2024), domenica 11, ilmoderno alledi Parigiassegnerà il secondo ed ultimo titolo in palio, quello della prova individuale femminile, con Elena Micheli ed Alice Sotero che si sono qualificate per l’ultimo atto e proveranno a centrare una medaglia, come fatto da Giorgio Malan tra gli uomini. La diretta tv per gli abbonati sarà fruibile su Eurosport 1 (canale 210) ed Eurosport 2 (canale 211), ma gli abbonati a Sky avranno accesso ad altri sette canali tematici (dal 251 al 257) e a Eurosport 4K (canale 250). La diretta tv gratis e in chiaro sarà disponibile su Rai 2, RaiSportHD. La direttaper gli abbonati sarà fruibile su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN e Tim Vision, mentre la direttagratis sarà disponibile su Rai Play, Rai Play Sport 1, Rai Play Sport 2, Rai Play Sport 3. Diretta Live testuale su OA Sport.