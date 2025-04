Tvplay.it - Conte via dal Napoli, annuncio di questi minuti

Antoniopotrebbe lasciare ilal termine di questa stagione, nonostante il grande campionato: l’è arrivato proprio inIl tecnico leccese è ancora in scia all’Inter, quando di giornate ne mancano solo 8. La speranza di tutti aè di sfruttare i tanti impegni dei nerazzurri in questo periodo per rosicchiare ancora qualcosa, non avendo più scontri diretti da giocare.via daldi(TvPlay – ANSA) La stagione del, comunque vada a finire, è stata sicuramente di grande livello. Tornare a competere per lo Scudetto dopo il decimo posto dello scorso anno non era cosa semplice. Di acquisti ne sono stati fatti, ma sono partiti anche i due pilastri della squadra di Luciano Spalletti, ovvero Kvara e Osimhen, lasciando praticamente l’attacco sguarnito.