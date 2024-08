Bimba lasciata in auto sotto il sole La madre era a fare shopping

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 11 agosto 2024) Foligno, 11 agosto 2024 –di 5 annichiusa inmentre lafa acquisti in un negozio. E’ accaduto a Foligno e solo grazie all’intervento di passanti e carabinieri la piccola è stata salvata. La macchina era infatti parcheggiataalmentre la donna, denunciata a piede libero per abbandono di minore dai carabinieri della sezione radiomobile di Foligno, si era allontanata. Secondo la ricostruzione dei militari, la 48enne,di due bambini, ha chiuso a chiave la vettura prima di entrare nell'esercizio commerciale. I militari sono stata allertati da alcuni passanti per la presenza della bambina. Si sono quindi avvicinati al veicolo ed hanno trovato la piccola che dormiva seduta sul seggiolino posteriore con la cintura di sicurezza allacciata. Nel tentativo di svegliarla hanno prima bussato al finestrino e poi agitato con forza la vettura.